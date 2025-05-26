Darphane ve Damga Matbaası 24 Kamu İşçisi Alacak

Darphane ve Damga Matbaası 24 Kamu İşçisi Alacak
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Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, İstanbul Beşiktaş ve Kartal adreslerinde istihdam edilmek üzere toplam 24 kamu işçisi alacağını duyurdu. Başvurular 30 Mayıs'a kadar çevrimiçi olarak Türkiye İş Kurumu üzerinden yapılabilecek.

(ANKARA) - Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'nde istihdam edilmek üzere 24 kamu işçisi alınacak. Başvurular Türkiye İş Kurumu'nun (İŞKUR) internet sitesi üzerinden 30 Mayıs'a kadar online gerçekleştirilebilecek.

Resmi Gazete'de yayımlanan Hazine ve Maliye Bakanlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'nün ilanına göre Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'nün İstanbul Beşiktaş ve Kartal adreslerinde istihdam edilmek üzere 7 meslek için toplam 24 kamu işçisi alınacak.

İşçi alımı yapılacak meslek kolları ve kontenjanlar şöyle:

1 Heykeltraş, lisans Heykel Bölümü mezunu olma şartı aranıyor.

2 Kimya Teknikeri (Engelli) Ön Lisans (Kimya/Kimya Teknolojisi veya eş değer bölümler) mezunu olmak.

1 Dökümcü (Metal) Ön Lisans (Döküm, Mekatronik, Makine Bölümleri) mezunu olmak.

1 Hadde İşçisi (Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralanan) Lise ve dengi okul mezunu olmak.

3 Dökümcü (Metal) (Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralanan) Lise ve dengi okul mezunu olmak.

3 Dökümcü (Metal),

11 Metal Pres Makinesi Operatörü Lise ve dengi okul (Metal Teknolojisi alanı veya eş değer bölümler) mezunu olmak.

2 Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Teknisyeni (Eski Hükümlü veva Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralanan).

Adaylar 2 aylık deneme süreli olarak yasal asgari ücretle göreve başlayacak. İlan edilen kadro sayısı Genel Müdürlük tarafından gerçekleştirilecek mülakat sınavı ile belirlenecek.

Başvurular İŞKUR internet sitesi üzerinden 26-30 Mayıs 2025 tarihleri arasında yapılacak.

Kaynak: ANKA / Güncel
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