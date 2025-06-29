Darıca Kaymakamı Yüksel Kara, Kağıthane'deki Görevine Veda Etti

Darıca Kaymakamı Yüksel Kara, Kağıthane'deki Görevine Veda Etti
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İstanbul'un Kağıthane ilçesine atanan Darıca Kaymakamı Yüksel Kara, görev süresini tamamlayarak Darıcalılarla bir akşam yemeği düzenleyip vedalaştı. Programda, kaymakamın başarıları ve çalışmaları anlatıldı.

İstanbul'un Kağıthane ilçesine atanan Darıca Kaymakamı Yüksel Kara, Darıcalılarla akşam yemeğinde vedalaştı.

Mayıs ayında İstanbul'un Kağıthane ilçesine atanan Kara, görev yaptığı dönemdeki temsilciler ve vatandaşlarla akşam yemeğinde vedalaştı.

Darıca'daki Adnan Menderes Kültür Merkezi'nde düzenlenen program, Kara'nın görevi süresince yaptığı çalışmaları anlatan sinevizyon sunumuyla başladı.

Programda konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanvekili Hasan Soba, "Sayın Kaymakamımız, görev yaptığı süre boyunca gök kubbede hoş bir sada bırakarak ayrılıyor." ifadelerini kullandı.

Veda yemeği hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.

Programa, Gebze Belediyesi Başkanı Zinnur Büyükgöz, Darıca Belediyesi Başkanvekili Kenan Demirbaş, ilçe başkanları, belediye meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Ümit Ülker - Güncel
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