Haberler

Kocaeli'de şiddetli fırtınada çatılar uçtu, minare devrildi: 2 yaralı

Güncelleme:
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle, 09 Ocak Cuma günü tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında eğitime 1 gün ara verildi.

DARICA'DAKİ TÜM OKULLARDA EĞİTİME ARA VERİLDİ

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde etkili olan fırtına sebebiyle, ilçedeki tüm okullarda eğitime 1 gün ara verildi. Darıca Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "İlçemizde 08 Ocak tarihinde etkili olan şiddetli fırtına ve fırtınaya bağlı olarak meydana gelen genel enerji kesintisi nedeniyle, 09 Ocak Cuma günü ilçemiz genelindeki tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında, (Okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise ve yaygın eğitim kurumları) eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir" denildi.

Erol POLAT/DARICA(Kocaeli),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500

