Darıca'da Park Halindeki Araç Otobüs Durağına Çarptı

Darıca'da Park Halindeki Araç Otobüs Durağına Çarptı
Güncelleme:
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde park halindeyken hareket eden hafif ticari araç, rampa aşağı ilerleyerek otobüs durağına çarptı. Kazada yaralanan olmaması sevindirdi.

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, park halindeyken hareket eden ve rampa aşağı ilerleyen hafif ticari araç, otobüs durağına çarptı. Kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında, Cami Mahallesi Tuzla Caddesi'nde meydana geldi. Park halindeyken bilinmeyen nedenle hareket eden 41 AZ 112 plakalı hafif ticari araç, rampa aşağı ilerledikten sonra otobüs durağına çarptı. İhbarla bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Kazada yaralanan olmazken, otobüs durağında ise hasar oluştu. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Öte yandan kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
