Darıca'da Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: 2 Yaralı
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde otomobil ve motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Bağlarbaşı Mahallesi İstasyon Caddesi'nde E.G. idaresindeki 06 HD 3190 plakalı otomobil, Y.D. yönetimindeki 34 GVP 050 plakalı motosikletle çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Y.D. ile yanında bulunan I.D, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
