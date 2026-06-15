Karşı şeride geçen otomobilin ciple çarpıştığı kaza kamerada: 3 yaralı

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, karşı şeride geçip ciple çarpıştı. 1'i ağır 3 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Osmangazi Mahallesi Tuzla Caddesi üzerinde meydana geldi. Çetin Uzunoğlu (55) yönetimindeki 20 F 8468 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjü aşarak karşı şeride geçti. Bu sırada karşı yönden gelen Mine Gürses Bozarslan (38) idaresindeki 34 PRD 488 plakalı cip ile çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü Çetin Uzunoğlu ile araçta yolcu olarak bulunan Adnan Can (22) ve Mesut Can (19) yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahale sonrası Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralı Çetin Uzunoğlu'nun alkollü olduğu öne sürüldü.

Güvenlik kamerasına yansıyan kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı