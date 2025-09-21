Haberler

Darıca'da Merdivenlerden Düşen Adam Hastaneye Kaldırıldı

Darıca'da Merdivenlerden Düşen Adam Hastaneye Kaldırıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde merdivenlerden düşerek yaralanan 51 yaşındaki Erdal G., sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde merdivenlerden düşerek yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Sırasöğütler Mahallesi 1642/2 Sokak'taki apartmanın 5. katında ikamet eden Erdal G. (51) dengesini kaybederek merdivenlerden düştü.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Esmer Geçal - Güncel
Jose Mourinho Benfica'da ilk maçına çıktı

Benfica'da ilk maçına çıktı! İşte sonuç
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ali Koç'tan Sadettin Saran'a bombardıman! Seçim öncesi son büyük kozunu oynadı

Seçim öncesi son büyük kozunu oynadı! İşte yeni vaadi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.