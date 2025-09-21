Darıca'da Merdivenlerden Düşen Adam Hastaneye Kaldırıldı
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde merdivenlerden düşerek yaralanan 51 yaşındaki Erdal G., sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde merdivenlerden düşerek yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.
Sırasöğütler Mahallesi 1642/2 Sokak'taki apartmanın 5. katında ikamet eden Erdal G. (51) dengesini kaybederek merdivenlerden düştü.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Esmer Geçal - Güncel