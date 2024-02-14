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Darıca'da kafa kafaya çarpışan otomobillerde 4 kişi yaralandı

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Kocaeli'nin Darıca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı ve 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumları iyi.

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, 2 otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Darıca ilçesine bağlı Bayramoğlu Mahallesi, Yelkenkaya Caddesi'nde meydana geldi. S.A. yönetimindeki 41 YZ 527 plakalı otomobil, M.Y yönetimindeki 34 VU 8209 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücüler ile otomobillerde bulunan A.A. ve B.A., yaralandı. Yaralılar, ihbarla kaza yerine gelen sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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