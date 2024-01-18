Darıca'da iş makinesi kazasında hayatını kaybeden bebek toprağa verildi

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde dün iş makinesinin altında kalarak hayatını kaybeden Elis Ada Şahin (2) toprağa verildi. Bebeğin babası Mehmet Şahin (38) kızının tabutu başında dakikalarca ağlayarak taziyeleri kabul etti. Kazada hafif yaralanan 9 aylık hamile anne Ceylan Şahin (29) ile karnındaki bebeği ve diğer çocuğu Gülbeyaz Şahin'in (3) ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza, dün öğle saatlerinde Darıca ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi Alkın Sokak'ta meydana geldi. Belediyeye bağlı taşeron firmaya ait Sina Sekmen'in operatörlüğünü yaptığı 34 00 16 11659 plakalı iş makinesi, Ceylan Şahin ile biri bebek arabasında, 2 çocuğuna çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, iş makinesinin tekerinin altında kalan bebek arabasındaki Elis Ada Şahin'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Hafif yaralanan, 3'üncü çocuğuna hamile Ceylan Şahin ve diğer kızı Gülbeyaz ise Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayı haber alıp gelen iş makinesi operatörü olan baba Mehmet Şahin de olay yerinde dakikalarca gözyaşı döktü. Kazaya karışan iş makinesi operatörü Sina Sekmen ise polis tarafından gözaltına alındı. Sekmen'in emniyetteki sorgusu sürüyor.

KIZININ TABUTUNA SARILIP AĞLADI

Elis Ada'nın cenazesi, Darıca ilçesine bağlı Kazım Karabekir Mahallesi Elmalı Camii'nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Balçık Mezarlığı'nda toprağa verildi. Baba Mehmet Şahin, cenaze namazı öncesinde ölen bebeğinin tabutuna sarılarak dakikalarca ağladı. Baba Şahin, gözyaşları içinde tabutun başında taziyeleri kabul etti.

Kazada hafif yaralanan anne Ceylan Şahin ve diğer çocuğu Gülbeyaz Şahin ise hastanede tedavilerinin sürmesi nedeniyle cenazeye katılamadı. 9 aylık hamile anne Ceylan Şahin ile karnındaki bebeği ve kızı Gülbeyaz Şahin'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Anne Şahin'in ileriki günlerde yeni bebeğini dünyaya getireceği belirtildi.

BEBEK ARABASINI ÇOCUK SÜRÜYORDU İDDİASI

Bu arada olayın görgü tanıklarının, Elis Ada Şahin'in içinde bulunduğu bebek arabasını olay sırasında 3 yaşındaki Gülbeyaz Şahin'in sürdüğünü söyledikleri iddia edildi. Olayla ilgili adli soruşturma sürüyor.