Haberler

Kocaeli'de hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir inşaattan hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan E.K. isimli şahıs, adli mercilerce tutuklandı.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir inşaattan hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 20 Ocak'ta Darıca'da bir inşaattan çeşitli malzemelerin çalınmasına ilişkin çalışma başlatıldı.

Yapılan incelemede şüpheli E.K. (48), polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Gebze Adliyesine sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA / Fatih Gürbüz - Güncel
Piyasalar alev alev! Tarihi rekorlar art arda geldi

Piyasalar alev alev! Tarihi rekorlar art arda geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

5 günlük Deniz'i engelli bırakan hemşirenin ifadesi ortaya çıktı: Dik tutmak için yapmış olduğum uyarılardı

5 günlük bebeği engelli bırakan hemşirenin ifadesi ortaya çıktı
Davos Zirvesi'nde sıra dışı hareketlilik: O hizmete olan talep yüzde 4 bin arttı

Bir Davos klasiği! Rezillik diz boyu, talep rekor seviyelere ulaştı
Baba ve üvey oğlunun kavgası ölümle bitti

Baba ile oğlun sokağa taşan kavgası ölümle bitti
Yılmaz Güney'in ailesi, Savcı Yavuz Engin hakkında suç duyurusunda bulundu

Savcı Yavuz Engin'in mesajı Yılmaz Güney'in ailesini harekete geçirdi
5 günlük Deniz'i engelli bırakan hemşirenin ifadesi ortaya çıktı: Dik tutmak için yapmış olduğum uyarılardı

5 günlük bebeği engelli bırakan hemşirenin ifadesi ortaya çıktı
Çırılçıplak halde caddede dolaşan şahıs Samsun'u ayağa kaldırdı

Bir ilimizi ayağa kaldıran olay! Caddede çırılçıplak dolaştı
Maç sonu verdi veriştirdi! Sinan Engin'den Ederson'a olay sözler

Fener'in yıldızına verdi veriştirdi