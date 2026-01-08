Haberler

Darıca'da fırtınada hasar gören 5 okulda eğitime yarın ara verildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde etkili olan fırtına sonucunda, hasar gören 5 okulda eğitim faaliyetlerine yarın ara verileceği açıklandı. Kocaeli Valiliği, sahte hesaplardan yapılan asılsız duyurulara karşı uyarıda bulundu.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde etkili olan fırtınada hasar gören 5 okulda yarın eğitime ara verildi.

Kaymakamlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, ilçede bugün etki olan fırtınada hasar gören okullarda eğitim ve öğretimin devam etmesinde sakınca görüldüğü aktarıldı.

Açıklamada, Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi, Aslan Çimento Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Tevfik İleri İmam Hatip Ortaokulu, Tacirler Özel Eğitim Uygulama Okulu ve Mehmet Akif Ortaokulu'nda yarın eğitime ara verildiği kaydedildi.

Valilikten sahte hesap uyarısı

Kocaeli Valiliği, asılsız hesaplardan yapılan duyurulara itibar edilmemesi gerektiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları gerekçe gösterilerek kentte yarın okulların tatil edildiği yönünde, Kocaeli Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılmış izlenimi verilen ve sosyal medya ile WhatsApp gruplarında paylaşılan "hava muhalefeti basın duyurusu" başlıklı metnin asılsız olduğu belirtildi.

Vatandaşlar tarafından asılsız hesaplardan yapılan duyurulara itibar edilmemesi gerektiği vurgulanan açıklamada, "Kocaeli Valiliğince yapılan basın duyuruları, Kocaeli Valiliği web sitesi ve sosyal medya hesaplarından duyurulmaktadır." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / İbrahim Aktaş - Güncel
Suriye ordusu, Halep'te kritik bölgeyi kontrol altına aldı

Suriye ordusu kritik bölgeyi kontrol altına aldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bayhan'ın 3 kilo pirinci tek seferde pişirmesinin arkasında acı bir gerçek var

3 kilo pirinci tek seferde pişirmesinin arkasında acı bir gerçek var
Bergüzar Korel'e sevişme sahnesini sordular, verdiği cevap da sahne kadar olay

Bergüzar Korel'e malum sahneyi sordular, yanıtı bomba
Putin'in dini söylemlerine kiliseden tepki: Deccal'e benziyor

Sözleri kiliseyi ayağa kaldırdı: Kurtarıcı değil deccal
Yıldız Tilbe'den yıllar sonra gelen itiraf: Sağ kulağım duymuyor

Ünlü şarkıcıdan şaşırtan itiraf: Yıllardır gizlediği gerçeği açıkladı
Bayhan'ın 3 kilo pirinci tek seferde pişirmesinin arkasında acı bir gerçek var

3 kilo pirinci tek seferde pişirmesinin arkasında acı bir gerçek var
Fenerbahçelilere müjde: Mert Günok ve Guendouzi sonrası sıra şimdi de o isimde

Fenerliler çıldıracak! Mert ve Guendouzi sonrası sıra şimdi de onda
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rahmi Koç ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rahmi Koç ile görüştü