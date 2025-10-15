Haberler

Darıca'da Devri Kaza: 2 Yaralı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, kontrolünü kaybeden otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Mert A. idaresindeki 22 ACB 069 plakalı otomobil, Piri Reis Mahallesi Seher Sokak'ta kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ile araçtaki Toprak Ayhan Ş. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / Esmer Geçal - Güncel
