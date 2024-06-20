Darıca'da Boğulma Tehlikesi Geçiren Kişi Hastaneye Kaldırıldı
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde Bayramoğlu Mahallesi'ndeki plajda boğulma tehlikesi geçiren Mehmet Hüseyin B., vatandaşlar tarafından sudan çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından özel hastaneye kaldırılan kişinin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde boğulma tehlikesi geçiren kişi hastanede tedavi altına alındı.
Bayramoğlu Mahallesi'ndeki plajda Mehmet Hüseyin B'nin suda çırpındığını gören vatandaşlar, yardım için denize girdi.
Sudan çıkarılan kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından özel hastaneye kaldırıldı.
Mehmet Hüseyin B'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.