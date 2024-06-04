Üye Girişi
Haberler

Darıca'da 5. Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası Başladı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde düzenlenen 5. Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası başladı. Turnuvaya 2 bin 500 öğrenci katıldı. Açılış töreninde konuşan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, gençlerin gelişimi açısından önemli olduğunu belirtti.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde 5. Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası başladı.

Darıca Kaymakamlığı, Darıca Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından Eray Şamdan Spor Kompleksi'nde düzenlenen turnuvaya, 2 bin 500 öğrenci katıldı.

Açılış töreninde konuşan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, 5 gün sürecek turnuvanın, gençlerin gelişimi açısından önemli olduğunu belirtti.

Gençlerin yanında olmaya devam edeceklerini aktaran Bıyık, "Türkiye Yüzyılı'nı birlikte inşa edeceğimiz geleceğimizin teminatı gençlerimizin elde edecekleri kazanımlar, yarınlarımız için çok kıymetli. İmkanlarımızı, sizler için seferber edeceğiz. Turnuvaya katılan her bir öğrencimize, öğretmenlerimize ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Oğuz da turnuvaya salgın döneminde 2 yıl ara verdiklerini hatırlatarak, turnuvaya katılanlara başarılar diledi.

Konuşmaların ardından derece elde etmek isteyen öğrencilerin kıyasıya mücadelesi başladı.

Törene, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Resul Kotan, öğretmenler ve veliler katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Muzaffer Bıyık Kocaeli Darıca Eğitim Güncel Haberler

AK Parti'nin Kızılcahamam kampından sızan iddia! Emekli ve asgari ücretliye ek zam yok

AK Parti'nin Kızılcahamam kampından sızan iddia! Emekli ve asgari ücretliye ek zam yok

 Hanımağa lakaplı Güniz Akkuş'a silahlı saldırı

Hanımağa lakaplı Güniz Akkuş'a silahlı saldırı

 Ortalık yangın yeri! Aziz Yıldırım'dan Acun'a: Kaşınıyor gerizekalı

Ortalık yangın yeri! Aziz Yıldırım'dan Acun'a: Kaşınıyor gerizekalı

Bakmadan Geçme

Çimen Kızılcık Şerbeti dizisinden gitti mi, ayrılıyor mu? Selin Türkmen Kızılcık Şerbeti dizisinden neden ayrılıyor? Müjde Uzman Kızılcık Şerbeti dizisinden gidiyor mu? Kızılcık Şerbeti dizisinden ayrılan oyuncular kim? Aziz Yıldırım, Acun Ilıcalı olayı ne? Aziz Yıldırım Acun Ilıcalı'ya ne dedi, hakaret mi etti? Kayseri'de eğitim uçağı düştü! Kayseri'de olay yerinden görüntüler! ERDEN TİMUR KİMDİR? Erden Timur kaç yaşında, nereli, istifa etti mi? Erden Timur istifa mı, neden Galatasaray'dan istifa etti? Erden Timur ne iş yapıyor? Bahar 15. bölüm izle! Bahar dizisi son bölüm neler oldu? Bahar dizisi yeni bölüm tek parça izle! 4 Haziran TV yayın akışı! Bu akşam TV'de hangi diziler var? Bugün TV'de hangi filmler var? 4 Haziran Salı ATV, Kanal D, Star, Show'da neler var? Kolay kilo vermenin sırrı! Karpuz diyeti nedir? Nasıl yapılır? Kayseri'de eğitim uçağın neden düştü, ölü var mı? Kayseri'de uçak kazası olayı nedir, ne oldu? Kayseri'de eğitim uçağı düştü! Kayseri uçak kazasında ölü ve yaralı var mı? Son durum nedir? SON DAKİKA: KAYSERİ'DE EĞİTİM UÇAĞI MI DÜŞTÜ? Eğitim uçağı nerede düştü, kaç ölü var? Yonca Evcimik kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Yonca Evcimik kaç yaşında, nereli? Yonca Evcimik biyografisi! Selin Türkmen kimdir? Kızılcık Şerbeti'nin Çimen'i Selin Türkmen kaç yaşında ve nereli? Kurban Bayramı tatiline 20-21 Haziran eklenecek mi? Bayram tatili kaç gün olacak?
Kayseri'de eğitim uçağı düştü: 2 pilot şehit oldu

Kayseri'de eğitim uçağı düştü: 2 pilot şehit oldu
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title