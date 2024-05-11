Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık'ın annesi Fadime Bıyık için cenaze namazı kılındı
Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık'ın annesi Fadime Bıyık'ın kalp krizi sonucu vefat etmesi üzerine Darıca'da cenaze namazı düzenlendi. Cenazeye birçok siyasi ve vatandaş katıldı.
Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık'ın annesi Fadime Bıyık için Darıca'da cenaze namazı kılındı.
Kalp krizi nedeniyle kaldırıldığı özel hastanede yaşamını yitiren Fadime Bıyık'ın cenazesi, Emek Mahallesi'ndeki Fatih Merkez Camisi'ne getirildi.
Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, burada taziyeleri kabul etti.
İkindi vakti kılınan cenaze namazına, Bıyık'ın yakınlarının yanı sıra AK Parti Kocaeli milletvekilleri Cemil Yaman ve Sami Çakır, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli Vali Yardımcısı Ali Ada, Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, Darıca Kaymakamı Yüksel Kara, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi ve vatandaşlar katıldı.
Fadime Bıyık'ın cenazesi, kılınan namazın ardından yarın toprağa verilmek üzere memleketi Kastamonu'ya gönderildi.