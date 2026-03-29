Mardin'de ahır çöktü; 50 küçükbaş hayvan öldü

Güncelleme:
Mardin'in Dargeçit ilçesinde etkili olan sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar nedeniyle bir ahır çöktü. Olayda 50 küçükbaş hayvan hayatını kaybetti.

MARDİN'in Dargeçit ilçesinde etkili olan sağanak ve kuvvetli rüzgara dayanamayıp çöken ahırın altında kalan 50 küçükbaş hayvan öldü.

Olay, dün akşam saatlerinde Dargeçit ilçesi kırsal Akyol Mahallesi'nde meydana geldi. Osman Ergin'e ahır, sağanak ve kuvvetli rüzgar sonrası çöktü. Çökme sonucu çok sayıda küçükbaş hayvan göçük altında kaldı. İhbarla olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ve mahalle sakinlerinin çalışması ile bazı hayvanlar kurtarılırken, 50 küçükbaşın öldüğü belirlendi. Olayın ardından Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri, inceleme yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
