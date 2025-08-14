Darende'de Yaz Kur'an Kursları Kapanış Programı Düzenlendi

Malatya'nın Darende ilçesinde gerçekleştirilen kapanış programı, öğrencilerin Kur'an-ı Kerim tilaveti ve gösterileriyle renklendi. İlçe Müftüsü Sinan Şen, kurslara katkıda bulunanlara teşekkür etti ve dereceye giren öğrencilere hediyeler verildi.

Hulusi Efendi Hafızlık Yaz Kur'an Kursu öğrencilerinden Muhammed Emin Eryıldız'ın Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, Taceddin-i Veli Kur'an Kursu öğrencileri "Örnek Şahsiyetler" adlı gösteri sundu.

İlçe Müftüsü Sinan Şen, etkinlikte yaptığı konuşmada, kurslara katkı sunan personel ve hayırseverlere teşekkür etti.

Kurslarda dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.

