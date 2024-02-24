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Darende'de mahsur kalan 8 keçi itfaiye ekiplerince kurtarıldı

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Malatya'nın Darende ilçesinde sarp kayalıklarda mahsur kalan 8 keçi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Keçileri kurtaran itfaiye ekiplerine teşekkür eden sürü sahibi Veyis Kartal, hayvanlarının iki gündür mahsur kaldığını belirtti.

Malatya'nın Darende ilçesinde sarp kayalıklarda mahsur kalan 8 keçi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Veyis Kartal, otlattığı keçilerden 8'inin Yeşiltaş Mahallesi Devren mevkisindeki kayalıklarda mahsur kaldığını gördü.

Keçileri kendi imkanlarıyla kurtaramayan Kartal, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Darende İtfaiye Şubesi ekipleri, yaklaşık 2 kilometre yürüyerek dağlık arazide kurtarma çalışması başlattı.

Sarp kayalıkların yamacında mahsur kalan 8 keçi, halat yardımıyla bulundukları yerden aşağıya indirildi.

Sürü sahibi Veyis Kartal, keçilerini kurtaran itfaiye ekiplerine teşekkür ederek, iki gündür hayvanlarının burada mahsur kaldığını söyledi.

Kaynak: AA / Güncel

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