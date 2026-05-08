Haberler

Darende'de 250 yıllık anıtsal karaağaç tespit edildi

Darende'de 250 yıllık anıtsal karaağaç tespit edildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Malatya'nın Darende ilçesinde, 'Darende Florası Projesi' kapsamında yapılan saha çalışmalarında 200-250 yıllık olduğu değerlendirilen anıtsal nitelikte bir karaağaç bulundu. Ağacın anıt ağaç olarak tescillenmesi için başvuru sürecine gireceği öğrenildi.

Malatya'nın Darende ilçesinde yürütülen saha çalışmaları sırasında, yaklaşık 200-250 yıllık olduğu değerlendirilen anıtsal nitelikte bir karaağaç tespit edildi.

Günpınar Vadisi Koruma Derneği öncülüğünde sürdürülen "Darende Florası Projesi" kapsamında Ilıca Mahallesi Geso Deresi mevkisinde belirlenen ağaç, Türkiye'nin en büyük karaağaçları arasında gösterilebilecek özellikler taşıyor.

Uzman ekiplerin yaptığı ölçümlerde, anıt ağaç olarak tescillenmeye aday karaağacın gövde çevresinin 4,5 metre, boyunun ise 18 metre olduğu tespit edildi. Ağacın kısa süre içerisinde resmi olarak anıt ağaç tescili için başvuru sürecine alınacağı öğrenildi.

Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği uzmanları, söz konusu karaağacın Türkiye'deki en geniş gövde çevresine sahip örnekler arasında yer alabileceğine dikkat çekti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca "doğal ve kültürel mirasın sessiz tanıkları" olarak tanımlanan anıt ağaçların, bulundukları bölgenin tarihi ve ekolojik geçmişine ışık tuttuğu belirtiliyor.

Uzmanlar, dere kenarları ve su kaynaklarına yakın alanlarda yetişen karaağaç türlerinin ileri yaşlara ulaşmış büyük örneklerine nadiren rastlandığını ifade ederek, Ilıca'daki ağacın hem doğal miras hem de ekoturizm açısından önemli bir değer taşıdığını vurguladı.

Kaynak: AA / Ayhan İşcen
Sağlık Bakanlığı'ndan 'hantavirüs' açıklaması! Türkiye'de vaka var mı?

Türkiye'de "hantavirüs" vakası var mı? Bakanlıktan ilk açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstikbalimize göz dikenin bileğini bükecek güçteyiz

Erdoğan'da fuara damga vuran sözler: Ülkemize göz dikenin...

Muhittin Böcek'in oğlunun etkin pişmanlık ifadesi ortaya çıktı

Muhittin Böcek'in oğlunun etkin pişmanlık ifadesi ortaya çıktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kıraathane görünümlü kumarhane! Kadınları kullanıp çiftçileri borçlandırmışlar

Çiftçilerin kabusu olan kadınlar! Neyse ki ekipler gerekeni yaptı

Yeni Aydın Valisi Osman Varol'u karşılama töreninde protokol krizi

Yeni valiyi karşılama töreninde protokol krizi
Hüseyin Tatlı'dan abisi İbrahim Tatlıses hakkında şok sözler: Bıçak kemiğe dayandı

Hüseyin Tatlı'dan abisi İbrahim Tatlıses hakkında şok sözler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'in SAHA 2026 ziyaretine gönderme

Erdoğan'dan Özel'in bu pozlarına gönderme! Yine o sözünü hatırlattı
Kıraathane görünümlü kumarhane! Kadınları kullanıp çiftçileri borçlandırmışlar

Çiftçilerin kabusu olan kadınlar! Neyse ki ekipler gerekeni yaptı

3 yıl içerisinde bambaşka biri oldu

3 yıl boyunca spor yaptı! İşte son hali

Alkışlar Anderson Talisca'ya! Koca çeteyi çökertti

Talisca çeteyi çökertti