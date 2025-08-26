Darayya'da 2012 Katliamı Kurbanları Anıldı

Suriye'de başkent Şam'ın Darayya ilçesinde devrik Beşşar Esed rejimi güçlerinin 26 Ağustos 2012'de yaptığı katliamın kurbanları düzenlenen törenle anıldı.

Devrik rejimi güçlerinin 13 yıl önce gerçekleştirdiği katliamda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu en az 800 kişi hayatını kaybetti.

İlçedeki toplu mezarda, katliamın kurbanları anısına mumlar yakılarak anma töreni düzenlendi.

Katliamdan kurtulan Umeyme Heble, AA muhabirine, saldırının olduğu günün hafızasına kazındığını söyledi.

Heble, "O gün evde oturuyorduk ama ortalık karmakarışıktı. Merhum eşime 'Hadi evden çıkalım.' dedim ama o 'Hayır, ben evden çıkmak istemiyorum.' dedi." diye konuştu.

Eşinin, kendisine ve çocuklarına sığınağa gitmeleri yönünde ısrar ettiğini söyleyen Heble, "Ben onunla kalmak istedim ama o 'Sen çocuklarla birlikte sığınağa git.' dedi." ifadelerini kullandı.

Kısa bir süre sonra ordu birliklerinin tanklarla mahalleye girdiğini anlatan Heble, "Sonra bize doğru yöneldiler. Eşime 'Bizimle kal.' dedim ama o evimizin ve komşularımızın anahtarlarını alarak mahalleyi korumaya gitti ve bir daha geri dönmedi." dedi.

O gün eşiyle kayınbiraderini ve iki yeğenini de kaybettiğini dile getiren Heble, "Şimdi onlara çok şey söylemek isterdim. Çok mutlu olurlardı, zafer kazandığımız için çok sevinirlerdi. Biz de kazandık hamdolsun. Ama onlar gitti Allah rahmet eylesin." şeklinde konuştu.

Heble, "Bence bu insanlar için adalet ancak Beşşar Esed'in idam edilmesiyle sağlanır." ifadesini kullandı.

Darayya katliamı

Şam'ın batısında yer alan ve Suriye iç savaşının başından itibaren yoğun çatışmalara sahne olan Darayya, 2011 yılının ortalarından itibaren hükümet karşıtı gösterilerin merkezi haline gelirken, kısa sürede rejim güçleri ile muhalifler arasında şiddetli çatışmalara sahne oldu.

Darayya'da 26 Ağustos 2012'de yaşanan katliam, bölgedeki en büyük sivil kayıplardan biri olarak kayıtlara geçti.

O gün, tanklar ve askerler mahalleye girerek çoğu kadın ve çocuklardan oluşan en az 800 sivili katletti.