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Dar ve Liu İslamabad'da olumlu ivmeyi sürdürme kararlılığını dile getirdi

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Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar, Çin Komünist Partisi yetkilisi Liu Haixing ile İslamabad'da görüşerek olumlu ivmeyi sürdürme kararlılığını dile getirdi. Liu ayrıca Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Münir ile Rawalpindi'de stratejik işbirliğini güçlendirmeyi görüştü.

Pakistan ve Çin ikili ilişkilerdeki olumlu ivmeyi devam ettirme kararlılığını yineledi.

Pakistan Dışişleri Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamaya göre, Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar, Pakistan'a 3 günlük resmi ziyaret gerçekleştiren Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Uluslararası Bölüm Başkanı Liu Haixing ile başkent İslamabad'da bir araya geldi.

Görüşmede, kültürel bağları ve halklar arası temasları artırmanın yollarını ele alan taraflar, "yakın" koordinasyonu sürdürme ve ikili ilişkilerdeki olumlu ivmeyi devam ettirme kararlılığını dile getirdi.

Liu, Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Münir ile de ordunun kuzeydoğudaki garnizon kenti Rawalpindi'de bulunan karargahında görüştü.

Üst düzey temasların sürdürülmesinin önemi

Pakistan ordusundan yapılan açıklamaya göre, görüşmede taraflar, ortak ilgi alanlarını, gelişen bölgesel ve uluslararası güvenlik dinamiklerini ve ikili ilişkileri değerlendirdi.

Münir ve Liu, Pakistan ile Çin arasındaki "her koşulda stratejik işbirliğine dayalı ortaklığı" daha da güçlendirme kararlılığını dile getirdi.

İki ülke arasındaki "tarihi ve zamanın sınavından geçmiş bağlara" dikkati çeken Münir, üst düzey temasların sürdürülmesinin, kurumsal bağların güçlendirilmesinin ve karşılıklı ilgi alanlarında işbirliğinin genişletilmesinin önemini vurguladı.

Liu ise Pakistan'ın bölgesel barış ve istikrara katkılarını takdir ederek, iki müttefik arasındaki uzun soluklu stratejik ortaklığın daha da ilerletileceğine olan güvenini ifade etti.

Kaynak: AA
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