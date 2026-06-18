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Büyükçekmece'de rögara düşen yavru köpek itfaiyenin çalışmasıyla kurtarıldı

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Büyükçekmece'de dar rögara düşen yavru köpek, itfaiyenin girememesi üzerine kardeşleri kanalizasyona indirilince kafasını çıkarıp aparatla yakalandı ve kurtarıldı.

Büyükçekmece'de girişi dar olduğu için itfaiye ekiplerinin giremediği rögara düşen yavru köpek, diğer yavruların kanalizasyona indirilmesinin ardından kafasını çıkarınca aparatla yakalanıp yukarı çekildi.

Kumburgaz Mahallesi Umut Caddesi'ndeki vatandaşlar, kapağı açık bırakılan rögarın içine düşen yavru köpeğin sesini duydu.

Hemen harekete geçen vatandaşlar, köpeği kurtaramayınca durumu itfaiyeye bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, rögar girişinin çok dar olması yüzünden buraya giremedi.

Yakalama aparatını borudan sarkıtan itfaiye ekipleri, yavru köpeğin bulunduğu yerden çıkmasını bekledi. Köfte, salam ve su verilen köpek buradan çıkmadı.

Bunun üzerine kardeşi olduğu düşünülen 2 ayrı yavru köpek, ağ yardımıyla kanalizasyona indirildi.

İndirilen ikinci hayvanın bırakılan yemekleri yemesi üzerine bunu gören yavru köpek de kafasını borudan çıkardı.

Bunu fırsat bilen ekipler, yavru köpeği aparatla yakalayıp mahalle sakinlerinin alkışları eşliğinde kanalizasyondan çıkardı.

"Köpekleri indirdik, o da delikten çıktı"

Köpeğe "Umut" adı verilirken görgü tanığı Emrah Demirkıran, itfaiye ekiplerine çabaları için teşekkür etti.

Demirkıran, "Sabah buradan geçerken kuyudan bir ses geldiğini duydum. İtfaiyecilerimizi aradık. İçeri girdiler, sığmadıkları için çıktılar. Su verdik, köfte falan attık. Köpekleri indirdik, o da delikten çıktı." diye konuştu.

Kaynak: AA / Alper Korkmaz
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