Danmark'tan ABD'ye Grönland İstihbarat Faaliyetleri Uyarısı

OSLO, 9 Mayıs (Xinhua) -- Danimarka Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Grönland'daki istihbarat faaliyetlerini artırdığı yönündeki haberlerin üzerine, Danimarka'daki ABD büyükelçisini görüşmeye çağırdı.

Başkent Kopenhag'da perşembe günü gerçekleşen görüşmeye ABD'nin geçici büyükelçisi Jennifer Hall Godfrey'in yanı sıra Grönland yönetiminden bir temsilci de katıldı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, görüşmenin odak noktasının The Wall Street Journal gazetesinde yayımlanan "ABD, Grönland'da casusluk faaliyetlerini artırması için istihbarat kurumlarına talimat verdi" başlıklı haber olduğu belirtildi.

İsimsiz kaynaklara dayandırılan söz konusu haber salı günü yayımlanmış, ABD istihbarat kurumlarının Grönland ve Danimarka'da Amerikan çıkarlarıyla uyumlu kişi ve grupları tespit etmeye yönlendirildiği ileri sürülmüştü.

Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen, ülkesinin bu konudaki endişelerini ABD tarafına açık şekilde ilettiklerini vurguladı.