DEM Parti'den PKK kongresiyle ilgili 8 maddelik açıklama: Yeni bir sayfa açılıyor

DEM Parti'den PKK kongresiyle ilgili 8 maddelik açıklama
Terör örgütü PKK, kongresini 5-7 Mayıs'ta topladığını duyurdu

PKK kongresi 5-7 Mayıs'ta toplandı: Tarihi öneme sahip kararlar aldık
e-Devlet'ten kira sözleşmesi hizmeti emlakçıların da kullanımına açıldı

Kira sözleşmelerinde yeni dönem başladı
Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu 'yalan tanıklık' iddiasıyla ilk kez hakim karşısına çıktı

Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu ilk kez hakim karşısına çıktı

Danmark'tan ABD'ye Grönland İstihbarat Faaliyetleri Uyarısı

Danmark'tan ABD'ye Grönland İstihbarat Faaliyetleri Uyarısı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Danimarka Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Grönland'daki istihbarat faaliyetlerini artırdığı iddiaları üzerine ABD büyükelçisini görüşmeye çağırdı. Görüşmede, Danimarka'nın endişeleri ABD'ye iletildi.

OSLO, 9 Mayıs (Xinhua) -- Danimarka Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Grönland'daki istihbarat faaliyetlerini artırdığı yönündeki haberlerin üzerine, Danimarka'daki ABD büyükelçisini görüşmeye çağırdı.

Başkent Kopenhag'da perşembe günü gerçekleşen görüşmeye ABD'nin geçici büyükelçisi Jennifer Hall Godfrey'in yanı sıra Grönland yönetiminden bir temsilci de katıldı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, görüşmenin odak noktasının The Wall Street Journal gazetesinde yayımlanan "ABD, Grönland'da casusluk faaliyetlerini artırması için istihbarat kurumlarına talimat verdi" başlıklı haber olduğu belirtildi.

İsimsiz kaynaklara dayandırılan söz konusu haber salı günü yayımlanmış, ABD istihbarat kurumlarının Grönland ve Danimarka'da Amerikan çıkarlarıyla uyumlu kişi ve grupları tespit etmeye yönlendirildiği ileri sürülmüştü.

Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen, ülkesinin bu konudaki endişelerini ABD tarafına açık şekilde ilettiklerini vurguladı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tutkusu sonu oldu! Videolarıyla ünlenen genç Saniye'nin acı ölümü

Tutkusu sonu oldu! Videolarıyla ünlenen genç kızın acı ölümü
Anlaşma tamam gibi! İşte Arda Turan'ın yeni takımı

Anlaşma tamam gibi! İşte Arda Turan'ın yeni takımı
TOGG ile Mercedes çarpıştı, her gören aynı yorumu yaptı

TOGG ile Mercedes çarpıştı, her gören aynı yorumu yaptı
Lisede eski hükümlü güvenlik görevlisi, kız kardeşleri öldürdü

Okul kan gölüne döndü! Güvenlik görevlisi, kardeşleri silahla katletti
Türkiye-İspanya maçı Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak

Türkiye-İspanya maçının stadyumu belli oldu
Ünlü zincir markette büyük skandal! Etlerden numune alındı, 2 kişi gözaltında

Ünlü zincir markette skandal
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.