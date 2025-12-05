Haberler

Danıştay, Tarım Bakanlığı'nın 'İlave Ödeme Kesintisi'ne İlişkin Uygulamasını İptal Etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Danıştay 12. Dairesi, kontrol hizmetleri ilave ödemesinin kesilmesine yönelik uygulamayı hukuka aykırı bularak iptal etti. Tarım Orkam-Sen, karara itiraz edeceğini duyurdu.

(ANKARA) - Tarım, Orman Çevre ve Hayvancılık Hizmet Kolu Kamu Emekçileri Sendikası'nın ( Tarım Orkam-Sen) açtığı davada, Danıştay 12. Dairesi, araziye çıkılan günlerde kontrol hizmetleri ilave ödemesinin kesilmesine ilişkin uygulamayı iptal etti. Sendikadan yapılan açıklamada, 20 iş günü sınırına yönelik kısmi ret kararına ise itiraz edileceği bildirildi.

KESK'e bağlı Tarım Orkam-Sen'in, sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Danıştay'ın Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 15 Şubat 2023 tarihli genel yazısıyla; araziye çıkılan günlerde kontrol hizmetleri ilave ödemesinin kesilmesine yönelik başlatılan uygulamayı iptal ettiğini duyurdu.

Sendika'dan yapılan paylaşım şöyle:

"Tarım ve Orman Bakanlığının 15.02.2023 tarihli genel yazısıyla; araziye çıkılan günlerde kontrol hizmetleri ilave ödemesinin kesilmesine yönelik uygulama başlatılmıştı. Sendikamızın açtığı dava sonucunda Danıştay 12. Dairesi, bu düzenlemenin hukuka aykırı olduğuna hükmetti ve iptaline karar verdi.

Ayrıca 20 iş günü ile sınırlandırma ise kısmen reddedilmiş olup, sendikamızca idari dava kuruluna itiraz edilecektir. Bu karar, emekçilerin alın terine el konulamayacağını, toplu sözleşme hükümlerinin keyfi biçimde daraltılamayacağını, kamu emekçilerinin mali haklarının ancak kanun ve toplu sözleşmeyle sınırlandırılabileceğini açıkça ortaya koydu. Tarım Orkam-Sen olarak, kamu emekçilerinin hakkını savunmaya, hukuksuz uygulamalara karşı mücadele etmeye devam edeceğiz. Bu karar tüm emekçilere kutlu olsun."

Kaynak: ANKA / Güncel
Osmaniye'de yolcu otobüsü, tıra arkadan çarptı: 7 ölü, 11 yaralı

Katliam gibi kaza! Otobüs tıra arkadan çarptı: 7 ölü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Porsche sahipleri şaşkın: Araçlar aniden kendini kilitliyor!

Yüzlercesi aynı anda durdu! O markanın otomobilleri kendini kilitledi
Boşanma krizi! Kayınpeder dehşet saçtı, gelinini vurdu

Boşanma krizi! Kayınpeder dehşet saçtı
Kazayı gören dondu kaldı! Otomobil tırın altına girdi: 2 ölü, 1 ağır yaralı

Korkunç kazayı gören dondu kaldı: 2 ölü, 1 ağır yaralı
Fişini çektiler! Dünyanın ilk yapay zeka bakanı rüşvet alırken yakalandı

Fişini çektiler! Dünyanın ilk yapay zeka bakanı rüşvet aldı
Porsche sahipleri şaşkın: Araçlar aniden kendini kilitliyor!

Yüzlercesi aynı anda durdu! O markanın otomobilleri kendini kilitledi
Bahis soruşturmasında 46 kişiye 3 suçlama! Mert Hakan'dan ilk açıklama geldi

Bahis soruşturmasında 3 suçlama! Mert Hakan'dan ilk açıklama geldi
Canlı yayın açtı, gözyaşlarıyla anlattı! 5 çocuk babası adam belediye önünde kendini yaktı

Canlı yayın açan 5 çocuk babası adam belediye önünde kendini yaktı
Brezilya'da spor salonunda talihsiz kaza: Müze müdürü hayatını kaybetti

Antrenman felaketle bitti: Şehrin sevilen ismi hayatını kaybetti
Erman Toroğlu, Galatasaray-Samsunspor maçından sonra açtı ağzını yumdu gözünü

Galatasaray-Samsunspor maçından sonra açtı ağzını yumdu gözünü
Yolda karşılaşınca silahları çektiler! Bilanço ağır

Yolda karşılaşınca silahları çektiler! Bilanço ağır
Okan Buruk, Samsunspor'un penaltı beklediği pozisyonu yorumladı

Samsun'un penaltı beklediği pozisyona bakın ne dedi
Oyuncu Celil Nalçakan trafik kazası geçirdi

Ünlü oyuncu trafik kazası geçirdi
Milyonları ilgilendiren teklif Meclis'e sunuldu! İmplant tedavisi ücretsiz oluyor

Meclis'e resmen sunuldu! Bu diş tedavisi ücretsiz oluyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.