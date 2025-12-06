Haberler

Tarım ve Orman Bakanlığı personeli, arazi tazminatı ile kontrol hizmetleri ilave ödemesini alabilecek

Danıştay 12. Dairesi, Tarım ve Orman Bakanlığı personelinin ek özel hizmet tazminatından yararlandığı günlerde kontrol hizmetleri ilave ödemesinin kesilmesini öngören düzenlemeyi iptal etti. Bu karar sonrası personel, arazi tazminatından yararlandıkları günlerde ilave ödeme alabilecek.

Danıştay 12. Dairesi, Tarım ve Orman Bakanlığı personelinin ek özel hizmet tazminatından yararlandığı günlerde kontrol hizmetleri ilave ödemesinin kesilmesine ilişkin düzenlemenin iptaline karar verdi.

Tarım-Orman Çalışanları Birliği Sendikasından (Toç Bir-Sen) yapılan açıklamaya göre, Tarım ve Orman Bakanlığı personelinin ek özel hizmet (arazi) tazminatından yararlandığı günlerde kontrol hizmetleri ilave ödemesinin kesilmesini öngören düzenlemenin iptali için 7 Nisan 2023'te Danıştay 12. Dairesi nezdinde dava açıldı.

Dosyayı inceleyen Danıştay 12. Dairesi, Bakanlığın ilgili yazısındaki "Ek özel hizmet (arazi) tazminatından yararlanılan günler için kontrol hizmetleri ilave ödemesinin yapılmamasına" dair ibarenin iptaline karar verdi.

Karara göre personel, artık arazi tazminatından yararlandığı günlerde kontrol hizmetleri ilave ödemesini alabilecek.

Kaynak: AA / Orhan Onur Gemici - Güncel
