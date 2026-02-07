Haberler

Danıştay'da yargı mensuplarının davranışlarını inceleyecek "Etik Kurulu" oluşturulacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Danıştay, yargı mensuplarının etik değerlere uygun davranışları hakkında tavsiye niteliğinde kararlar almak üzere Etik Kurulu oluşturuyor. Yeni kurul, Danıştay daire başkanları, savcılar ve tetkik hakimlerden oluşacak.

Danıştayda, yargı mensuplarının davranışlarının etik değerlere uygunluğu hakkında tavsiye niteliğinde kararlar almak amacıyla Danıştay Etik Kurulu oluşturulacak.

Danıştay Başkanlığınca hazırlanan "Danıştay İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Danıştay daire başkanları ile üyeleri, savcılar ve tetkik hakimlerinin davranışları veya muhtemel davranışlarının etik değerlere uygunluğu hakkında tavsiye niteliğinde kararlar almak üzere Danıştay Etik Kurulu ihdas edildi.

Kurul, beşi daire başkanı veya üye, biri savcı ve biri tetkik hakim olmak üzere 7 üyeden oluşacak, aynı sayıda yedek üye bulunacak. Üyeler, 2 yıl görev yapacak.

Kurul üyeleri Danıştay Genel Kurulu tarafından seçilecek. Kurulun başkanlığını en kıdemli daire başkanı yürütecek.

Kaynak: AA / Abdullah Sarica - Güncel
Trump'tan dünyayı etkileyecek İran kararı! Kararnameyi imzaladı

Trump'tan dünyayı etkileyecek karar! Kararnameyi imzaladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13 yaşındaki kızın babasını öldürdüğü olayın altından istismar çıktı

13 yaşındaki kız babasını öldürmüştü! Olayın altından iğrençlik çıktı
'Tuvalet çukuru kazıyoruz' dediler ama amaçları bambaşka çıktı

"Tuvalet çukuru kazıyoruz" dediler ama amaçları bambaşka çıktı
Yine böcek ilacı! 11 kişi hastaneye kaldırıldı

6'sı aynı aileden 11 kişi apar topar hastaneye kaldırıldı
Torreira'nın Hande Sarıoğlu takibi gündem oldu

Galatasaray'ın yıldızı yine 'takip'te! Ünlü sunucuya yakın markaj
13 yaşındaki kızın babasını öldürdüğü olayın altından istismar çıktı

13 yaşındaki kız babasını öldürmüştü! Olayın altından iğrençlik çıktı
Azerbaycan'dan Rus milletvekilinin açıklamaları nedeniyle Rusya'ya nota

İki ülke arasında tansiyon yükseldi! Rusya'ya nota
Aracını muayene götüren polis memurunu döverek öldürdüler

Muayene istasyonunda polis memurunu döverek öldürdüler