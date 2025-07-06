Danıştay Başsavcısı Cevdet Erkan'ın kızı dünyaevine girdi

Danıştay Başsavcısı Cevdet Erkan'ın kızı Aybeniz Erkan ile Bahadır Erdem evlendi.

Danıştay Eğitim Tesisleri'ndeki törende, çiftin nikahı Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki tarafından kıyıldı.

Danıştay Başkanı Zeki Yiğit, nikahın kıyılmasının ardından çifte mutluluklar dileyerek, evlilik cüzdanını geline verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un mesaj gönderdiği törene, Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez, Sayıştay Başkanı Metin Yener, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ve davetliler katıldı.