Danıştay Başsavcısı Cevdet Erkan'ın kızı dünyaevine girdi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Danıştay Başsavcısı Cevdet Erkan'ın kızı Aybeniz Erkan ile Bahadır Erdem evlendi.

Danıştay Başsavcısı Cevdet Erkan'ın kızı Aybeniz Erkan ile Bahadır Erdem evlendi.

Danıştay Eğitim Tesisleri'ndeki törende, çiftin nikahı Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki tarafından kıyıldı.

Danıştay Başkanı Zeki Yiğit, nikahın kıyılmasının ardından çifte mutluluklar dileyerek, evlilik cüzdanını geline verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un mesaj gönderdiği törene, Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez, Sayıştay Başkanı Metin Yener, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ve davetliler katıldı.

Kaynak: AA / Eylül Aşkın Akçay - Güncel
Kontrolden çıkan vinç 23 aracı biçti, binalara zarar verdi

İstanbul'da büyük kaos! 23 araç çöpe döndü, çok sayıda bina hasar aldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanından yeni anayasa için referandum sinyali

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanından referandum sinyali
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.