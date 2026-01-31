Danıştay Başsavcısı Erkan, AİHM'in adli yıl açılışına katıldı

Danıştay Başsavcısı Cevdet Erkan, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin ( Aihm ) adli yıl açılış programına katıldı.

Danıştay Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Erkan, Fransa'nın Strazburg kentinde düzenlenen açılışta, AİHM Başkanı Mattias Guyomar ve AİHM Türk Yargıcı Saadet Yüksel ile görüştü.

Programda, Danıştay 5. Daire Üyesi Kenan Balan ve Danıştay 8. Daire Üyesi Aysel Demirel de yer aldı.