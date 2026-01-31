Haberler

Danıştay Başsavcısı Erkan, AİHM'in adli yıl açılışına katıldı

Danıştay Başsavcısı Erkan, AİHM'in adli yıl açılışına katıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Danıştay Başsavcısı Cevdet Erkan, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin adli yıl açılış programına katıldı. Strazburg’da düzenlenen etkinlikte AİHM Başkanı ve Türk yargıcı ile görüşmeler yaptı.

Danıştay Başsavcısı Cevdet Erkan, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin ( Aihm ) adli yıl açılış programına katıldı.

Danıştay Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Erkan, Fransa'nın Strazburg kentinde düzenlenen açılışta, AİHM Başkanı Mattias Guyomar ve AİHM Türk Yargıcı Saadet Yüksel ile görüştü.

Programda, Danıştay 5. Daire Üyesi Kenan Balan ve Danıştay 8. Daire Üyesi Aysel Demirel de yer aldı.

Kaynak: AA / Abdullah Sarica - Güncel
Gözaltına alınan Hasan Can Kaya ve Reynmen'den ilk görüntü

Gözaltından ilk görüntü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Operasyonun son dalgasında kimler var? Dominik'teki yarışmacıya yakalama kararı

Son dalgada kimler var? Dominik'teki yarışmacıya yakalama kararI
Görüşmeler başlıyor! Galatasaray'a Türk golcü

Milli yıldızı Galatasaraylı yapıyorlar
2 yıl aradan sonra akmaya başladı, bölge halkı havalara uçtu

Yıllar sonra akmaya başladı, bölge halkı havalara uçtu
Umut Bulut'tan yıllar sonra gelen Fenerbahçe itirafı

Yıllar sonra ses getirecek itiraf: Fenerbahçe'den 2 kez teklif aldım
Operasyonun son dalgasında kimler var? Dominik'teki yarışmacıya yakalama kararı

Son dalgada kimler var? Dominik'teki yarışmacıya yakalama kararI
Manchester City'den Kocaelispor'a transfer: 2,5 yıllık imza atıldı

Manchester City'den Süper Lig'e transfer
Görüntü Türkiye'nin bir ucundan: Sahibi köpeğin yakarışlarını duymayınca acı son kaçınılmaz oldu

Acı acı yakarışları kimse duymayınca acı son kaçınılmaz oldu