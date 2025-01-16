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Danıştay Başsavcılığına Cevdet Erkan Seçildi

Danıştay Başsavcılığına Cevdet Erkan Seçildi
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Danıştay Başsavcılığına 63 oy alarak Cevdet Erkan seçildi. Erkan, Danıştay'da yapılan seçimle başsavcı görevine getirildi.

Danıştay Başsavcılığına 63 oyla Cevdet Erkan seçildi.

Danıştay Başsavcısı Nevzat Özgür'ün emekliye ayrılmasının ardından Danıştay Genel Kurulunda seçim yapıldı.

Seçimde, Danıştay üye sayısı olan 112'den 63 üyenin oyunu alan Erkan, Danıştay Başsavcılığı görevine seçildi.

Diğer adaylardan Yüksel Öztürk 27, Ahmet Saraç ise 12 oy aldı.

Erkan'ın öz geçmişi

Cevdet Erkan, 1967'de Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde doğdu, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden 1988'de mezun oldu.

Mesleğe 1993'de başlayan Erkan, sırasıyla Trabzon, Van, Zonguldak ve Samsun idare mahkemesi üyeliği, Erzurum ve Samsun idare mahkemesi başkanlığı, Kayseri Bölge İdare Mahkemesi Başkanlığı yaptı.

Danıştay üyeliğine 2014'te seçilen Erkan, 11 Şubat 2019 ile 10 Eylül 2020 arasında Danıştay Genel Sekreteri olarak görev yaptı.

Kaynak: AA / İsmet Karakaş - Güncel
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