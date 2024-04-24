Danıştay Başkanlığı'na yeniden Zeki Yiğit seçildi

7 Mayıs 2020'de 4 yıllığına mevcut görevine seçilen Yiğit'in görev süresinin 7 Mayıs'ta dolacak olması nedeniyle mevzuat gereği seçim süreci dün başlamıştı. Danıştay'ın 116 üyesi sandık başına gitti ve Yüksek Mahkemenin 4 yıl görev yapacak başkanını belirledi. Mevcut Başkan Zeki Yiğit 2'nci turda yeniden oy çokluğu ile başkan seçildi.

İLK TURDA SONUÇ ÇIKMADI

Danıştay Genel Kurulunda, bugün saat 14.00'te başkanlık seçimi yapıldı. Danıştay'ın 116 üyesi sandık başına giderek ve Yüksek Mahkemenin 4 yıl görev yapacak başkanını belirledi. Adaylık başvurusu yapanlar arasında mevcut Başkan Zeki Yiğit, 6. Daire Başkanı Emin Sınmaz ve 5. Daire Başkanı Fethi Aslan da bulunuyordu. Seçimlerin 1'nci tur oylamasında Zeki Yiğit 58, Altıncı Daire Başkanı Emin Sınmaz 12, Danıştay Beşinci Daire Başkanı Fethi Aslan 13 ve Danıştay Beşinci Daire üyesi Yunus Aykın 13 oy aldı. Adaylar üye tam sayısının salt çoğunluğunu ilk tur oylamada sağlayamadığı için 2'nci tur oylamaya geçildi.

62 OY İLE YENİDEN BAŞKAN SEÇİLDİ

Seçimlerin 2'nci tur oylamasında, Sınmaz 13, Aslan 19, Aykın ise 6 oy aldı. 62 oy alan Zeki Yiğit yeniden Danıştay Birinci Başkanı seçilerek güven tazeledi.

ZEKİ YİĞİT KİMDİR?

10.05.1965 tarihinde Zonguldak Alaplı'da doğmuştur. İlkokulu köyünde, ortaöğretimi Karadeniz Ereğli'de bitirmiş, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1987 yılında mezun olmuştur. 10.02.1991 tarihinde mesleğe başlamıştır. Sütçüler ve Diyadin Cumhuriyet Savcılığı, Yeniçağa Hakimliği, Adalet Müfettişliği, Adalet Başmüfettişliği, Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdür Yardımcılığı ve Müsteşar Yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur. Türkiye'de yolsuzluğa açık risk alanlarının belirlenmesi ve yolsuzlukların önlenmesi konularında yapılan çalışmalara katılmıştır. 03.03.2011 tarihinde Cumhurbaşkanı tarafından Danıştay Üyeliğine seçilmiştir. 22.01.2013 – 24.01.2020 tarihleri arasında Yüksek Seçim Kurulu Üyeliği görevinde bulunan ve 07.05.2020 tarihinde Danıştay Başkanlığına seçilen Yiğit, 2024 yılında düzenlenen seçimlerde yeniden Danıştay Başkanı olarak seçilmiştir. Evli ve dört çocuk babasıdır.