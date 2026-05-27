Danıştay Başkanı Yiğit'ten Kurban Bayramı mesajı

Danıştay Başkanı Zeki Yiğit, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, bayramın dayanışma ve kardeşlik bağlarını güçlendirdiğini belirterek, tüm insanlık için barış ve huzur diledi.

Yiğit, mesajında, köklü gelenek ve göreneklerin, milli ve manevi değerlerin en güçlü şekilde yaşandığı, dayanışma ve kardeşlik bağlarının kuvvetlendiği, kırgınlıkların unutulup gönül köprülerinin kurulduğu, toplumsal yardımlaşmayı güçlendiren, yakınlaşmayı kolaylaştıran Kurban Bayramı'nı idrak etmenin sevinç ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Dünyada farklı coğrafyalarda yaşanan uluslararası çatışma ve ihtilafların çözüme kavuştuğu, insan hakkı ihlallerinin, zulüm ve adaletsizliklerin sona erdiği nice bayramlara erişmeyi temenni eden Yiğit, şunları kaydetti:

"Mübarek Kurban Bayramı'nın başta ülkemiz ve milletimiz olmak üzere Türk-İslam alemi ve tüm insanlığa barış, huzur ve bereket getirmesini diliyor, aziz milletimizin ve yargı camiasının Kurban Bayramı'nı en kalbi duygularımla kutluyorum."

Kaynak: AA / Fatma Sevinç Çetin
