Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Danıştay Başkanı Yiğit'ten 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajı:

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

- "Bizlere düşen en ulvi görev, demokrasiyi, adaleti, hukukun üstünlüğünü ve insan haklarına saygıyı esas alan bir devlet anlayışıyla, ülkemizi her alanda daha güçlü ve müreffeh bir geleceğe taşıma sorumluluğu ile milli birlik, beraberlik ve dayanışma içinde azim ve kararlılıkla çalışmak, milli ve manevi değerlerimizi ve köklü medeniyetimizin kazanımlarını nesiller boyunca yaşatmaktır"

Danıştay Başkanı Zeki Yiğit, "Bizlere düşen en ulvi görev, demokrasiyi, adaleti, hukukun üstünlüğünü ve insan haklarına saygıyı esas alan bir devlet anlayışıyla, ülkemizi her alanda daha güçlü ve müreffeh bir geleceğe taşıma sorumluluğu ile milli birlik, beraberlik ve dayanışma içinde azim ve kararlılıkla çalışmak, milli ve manevi değerlerimizi ve köklü medeniyetimizin kazanımlarını nesiller boyunca yaşatmaktır." ifadesini kullandı.

Yiğit, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, Milli Mücadele'nin Başkomutanı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete intikalinin 88'inci yıl dönümünde saygı, rahmet ve minnetle yad etti.

?Askeri dehası, ileri görüşlülüğü, fikir ve eserleriyle, büyük bir devlet adamı olarak Türk ve dünya tarihinde müstesna bir yer edinen Atatürk'ün, "Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır." veciz ifadesinin Cumhuriyet'in ebedi varlığına olan sarsılmaz inancı ve Türk milletine duyduğu sonsuz güveni yansıttığını belirten Yiğit, şunları kaydetti:

"Türkiye Cumhuriyeti'nin tarih sahnesinde ilelebet var olması için bizlere düşen en ulvi görev, demokrasiyi, adaleti, hukukun üstünlüğünü ve insan haklarına saygıyı esas alan bir devlet anlayışıyla, ülkemizi her alanda daha güçlü ve müreffeh bir geleceğe taşıma sorumluluğu ile milli birlik, beraberlik ve dayanışma içinde azim ve kararlılıkla çalışmak, milli ve manevi değerlerimizi ve köklü medeniyetimizin kazanımlarını nesiller boyunca yaşatmaktır. Bu duygu ve düşüncelerle, Cumhuriyetimizi bize emanet eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, istiklal ve istikbal mücadelemizin tüm kahramanlarını, canlarını bu topraklara feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle ve kahraman gazilerimizi minnetle anıyorum."

Kaynak: AA
Emekli kano antrenörü 247 günde 4 bin 400 kilometre kürek çekti! Artvin'den yola çıktı, İskenderun'a ulaştı

Emekli antrenör 4 bin 400 km kürek çekti! Hedefe birkaç gün kaldı
Yüzükleri iade etmek istedi, satırlı saldırıya uğradı! Valiziyle kendini korudu

Aldığı yüzükleri iade etmek isteyen müşteriyi neredeyse öldürüyordu

Suriye, Türkiye'nin de yer aldığı Mekke ittifakına katılıyor25

Bir ülke daha Mekke İttifakı'na katılıyor
17 can alan fabrikanın kurucusu da aynı yerde ölmüş20

17 can alan fabrikanın kurucusuyla ilgili şoke eden detay
Trump, Katar Başbakanı ile İran'ı görüştü: Nükleer silahta pazarlık yok, çatışmanın sonu için olumlu ivme var

Körfez ülkelerinin isteğini açıkladı! Nükleerde pazarlık yok
Şengül Teyze'den 'Oğlum' dediği Ankara Abisi için şoke eden sözler

Şengül Teyze'den "Oğlum" dediği Ankara Abisi için şoke eden sözler
İşe gidiyorum dedi, başka ülkede 21 yaş küçük kadınla evlendi

İşe gidiyorum dedi, başka ülkede 21 yaş küçük kadınla evlendi
Japonya'ya giden Türk çift otel odasındaki televizyondan şüphelendi, altından çıkan cihaz şoke etti16

Türk çiftin Japonya tatilinde akılalmaz olay! Altından çıkan şoke etti