Danıştay Başkanı'ndan Özbilgin'i anma mesajı

Danıştay Başkanı Zeki Yiğit, Danıştay saldırısında hayatını kaybeden 2. Daire Üyesi Mustafa Yücel Özbilgin'i vefatının 20. yılında andı.

Danıştay Başkanı Yiğit, yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"17 Mayıs 2006 tarihinde, Danıştay'a yapılan menfur saldırıda görevi başında hayatını kaybeden şehit Mustafa Yücel Özbilgin'e aramızdan ayrılışının 20. yıl dönümünde Allah'tan rahmet, kıymetli ailesine ve tüm yargı camiasına başsağlığı diliyorum."