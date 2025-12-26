Danıştay 10 kadrolu personel alacak

Danıştay Başkanlığının 10 kadrolu personel alımına ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Danıştay, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu uyarınca 2024 Kamu Personeli Seçme Sınavı ( Kpss ) B grubu puanı ve kurum tarafından gerçekleştirilecek uygulama ile sözlü sınav sonucuna göre 1 berber, 1 terzi, 3 hizmetli ve 5 şoför alacak.

Başvurular 29 Aralık'ta başlayacak, 7 Ocak 2026'da sona erecek. Adaylar, ilana Kariyer Kapısı'nın internet adresi "https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim" adresinden başvurabilecek. Şahsen, posta ve kargo ile yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

Adaylarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşıma, 35 yaşını bitirmemiş olma, KPSS'nin belirlenen türlerinden en az 60 puan almış olma şartları aranacak.