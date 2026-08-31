Danimarka Şam Büyükelçiliğini 14 Yıl Sonra Yeniden Açtı
Danimarka, Suriye'deki Şam Büyükelçiliğini 14 yıl aranın ardından yeniden hizmete açtı.
Danimarka, Suriye'deki Şam Büyükelçiliğini 14 yıl aranın ardından yeniden hizmete açtı.
Suriye resmi ajansı SANA'nın haberine göre, Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ve Danimarkalı mevkidaşı Lars Lokke Rasmussen'in katılımıyla, Danimarka'nın Şam'daki büyükelçiliğinin açılışı yapıldı.
Danimarka, Suriye'deki iç savaş nedeniyle 2012 yılında Şam'daki büyükelçiliğini kapatmıştı.
Kaynak: AA