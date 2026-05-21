Danimarka, İsrail'in Sumud Filosu aktivistlerine yönelik kötü muamelesinden endişe duyduğunu bildirdi
Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen, İsrail'in Küresel Sumud Filosu aktivistlerine yönelik kötü muamelesinden derin endişe duyduklarını belirtti. Rasmussen, gözaltındaki kişilere saygılı davranılması gerektiğini vurgulayarak endişelerini İsrail'e ilettiklerini açıkladı.
Danimarka Dışişleri Bakanlığının ABD merkezli X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Dışişleri Bakanı Rasmussen'in görüşlerine yer verildi.
Rasmussen, "İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in, Sumud Filosu aktivistlerine yönelik kabul edilemez davranışları karşısında derin endişe duyuyoruz. Gözaltında tutulan kişilere saygıyla davranmalı ve hakları korunmalıdır. Danimarka olarak bunu İsrail'e de açıkça ilettik." ifadelerini kullandı.
Ben-Gvir'in paylaştığı görüntüler
Ben-Gvir, dün X hesabından, aktivistlerin tutulduğu Aşdod Limanı'na gittiği ve İsrail güvenlik güçlerinin aktivistlere kötü muamelede bulunduğu görüntüyü paylaşmıştı.
Görüntülerde, Ben-Gvir'in geçişi sırasında bir kadın aktivistin "Özgür Filistin" diye bağırdığı, İsrail polisinin ise kadına sert müdahalede bulunarak yere yatırdığı kameraya yansımıştı.
Bu sırada aşırı sağcı Ben-Gvir'in "İşte böyle yapmak gerekiyor." dediği duyulmuştu.