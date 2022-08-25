Danimarka'da Ukrayna'nın Bağımsızlık Günü dolayısıyla yürüyüş düzenlendi
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Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da, Ukrayna'nın 31. Bağımsızlık Günü dolayısıyla düzenlenen gösteride Rusya'nın Ukrayna'yı işgali protesto edildi.
Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da, Ukrayna'nın 31. Bağımsızlık Günü dolayısıyla düzenlenen gösteride Rusya'nın Ukrayna'yı işgali protesto edildi. Gösterici grup daha sonra Rusya'nın Kopenhag Büyükelçiliği önünde toplanarak meşaleler yaktı. Grup, elçilik binasına Ukrayna bayrağını yansıttı.
Kaynak: AA / Sergei Gapon - Güncel