Danimarka Basını: ABD Bandıralı Ticari Gemi Hürmüz Boğazı'ndan Güvenli Bir Şekilde Geçti

OSLO, 5 Mayıs (Xinhua) -- Danimarkalı nakliyat şirketi Maersk tarafından işletilen ABD bandıralı bir ticari geminin Hürmüz Boğazı'ndan güvenli şekilde geçtiği bildirildi.

Danimarkalı yayın kuruluşu DR'nin şirkete dayandırdığı haberine göre, Alliance Fairfax adlı gemi pazartesi günü boğazdan geçiş yaptı.

Açıklamada, geçişin herhangi bir olay yaşanmadan gerçekleştiği ve tüm mürettebatın iyi durumda olduğu belirtildi.

Şirket, geminin yılın başında ABD ile İran arasında çatışmaların başladığı dönemde Basra Körfezi'nde bulunduğunu ve devam eden güvenlik endişeleri nedeniyle bölgeden ayrılamadığını ifade etti.

Alliance Fairfax, Maersk bünyesindeki ABD merkezli deniz taşımacılığı şirketi Maersk Line Limited Şirketi'nin iştiraki Farrell Lines tarafından işletiliyor.

Kaynak: Xinhua