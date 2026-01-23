Haberler

Danimarka Başbakanı Frederiksen Grönland'ın başkenti Nuuk'u ziyaret etti

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, Grönland'daki Nuuk şehrini ziyaret ederek, Grönland Başbakanı Jens-Frederik Nielsen ile görüştü. Ziyaret sırasında, Grönland halkına Danimarka'nın desteğini vurguladı ve ABD ile olan zorlu ilişkiler hakkında açıklamalarda bulundu.

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, Grönland'ın başkenti Nuuk'u ziyaret ederek, Grönlandlılarla bir araya geldi.

Nuuk'a yaptığı ziyarette Grönland Başbakanı Jens-Frederik Nielsen ile görüşen Frederiksen, daha sonra basın açıklaması yaptı.

ABD ile durumun hala zor olduğunu belirten Frederiksen, "Ama şimdi ABD ile denemeye çalışabileceğimiz bir yolumuz var." dedi.

Frederiksen, Danimarka'nın Grönland'a desteğini göstermek için geldiğini vurgulayarak, "Grönland halkı için ne kadar zor olduğunu hissedebiliyorum. Bugün birçok farklı insanla konuştum ve hepsi aynı şeyi söyledi. Umarım Grönland'daki herkes Danimarka'nın koşulsuz, muazzam, büyük ve yürek ısıtan desteğini hissediyordur. Avrupa'nın Grönland'ın yanında nasıl durduğunu da hissedebiliyorsunuzdur." ifadelerini kullandı.

Nielsen de Danimarka ile koordineli hareket ettiklerini söyledi.

Diğer yandan, Frederiksen'in Nuuk'taki Ombudsman konutunun bahçesinde, karlar içinde basın mensuplarına açıklama yaparken çekilen fotoğrafı da medyada büyük ilgi gördü.

ABD ile NATO'nun Grönland'a ilişkin "anlaşma çerçevesi"

ABD Başkanı Donald Trump, 17 Ocak'ta, ABD'nin Grönland'ı almasına karşı çıktıkları gerekçesiyle Danimarka, Norveç, İsveç, Fransa, Almanya, Birleşik Krallık, Hollanda ve Finlandiya'dan ithal edilen mallara 1 Şubat'tan itibaren yüzde 10 tarife getirileceğini, 1 Haziran'da bu oranın yüzde 25'e çıkarılacağını duyurmuştu.

Trump, Davos'taki temasları kapsamında 21 Ocak'ta NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile Grönland konusunda bir "anlaşma çerçevesi" oluşturduklarını ve bu kapsamda 1 Şubat'ta 8 Avrupa ülkesine uygulanması planlanan gümrük tarifelerini durdurduğunu açıklamıştı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Trump, Rutte ile görüşmesine ilişkin, "Bu görüşme sonucunda, Grönland ve tüm Arktik Bölgesi ile ilgili gelecekte yapılacak bir anlaşmanın çerçevesini oluşturduk. Bu çözüm hayata geçerse, ABD ve tüm NATO ülkeleri için harika bir çözüm olacaktır." değerlendirmesini yapmıştı.

