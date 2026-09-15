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Danimarka, askeri helikopterine Rus firkateyninden işaret fişeği atıldığını açıkladı

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- Danimarka Dışişleri Bakanı Rasmussen, Rusya'nın Kopenhag Büyükelçisi Barbin'i Bakanlığa çağırdı

Danimarka Savunma Bakanlığı, ülkenin hava kuvvetlerine ait askeri helikoptere uluslararası sularda Rus fırkateyninden işaret fişeği atıldığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, ülkeye ait askeri helikopterin Danimarka'nın Falster Adası'nın güney ucunda yer alan Gedser açıklarındaki uluslararası sularda rutin fotoğraf çekme görevi gerçekleştirdiği belirtildi.

Helikoptere uluslararası sularda bulunan Rus fırkateyninden işaret fişeği atıldığı kaydedilen açıklamada, "2 işaret fişeği ateşlendi. Ateşlenen fişeklerden biri, helikopterin çok yakınından geçti." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, helikopter ile mürettebatının zarar görmediği aktarıldı.

Rusya'nın Kopenhag Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

Danimarka Dışişleri Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen'in görüşüne yer verildi.

Rasmussen, yaşananların "kabul edilemez" olduğunu belirterek, Rusya'nın Kopenhag Büyükelçisi Vladimir Barbin'i Bakanlığa çağırdığını ifade etti.

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen de Rusya'nın daha "saldırgan" tutum sergilediğini aktararak, "NATO'yu test ediyor ve zorluyor. Bizim cevabımız ise daha yakınlaşmak ve Danimarka ile Avrupa'nın savunmasını güçlendirmek olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA
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