Danimarka 14 yılın ardından Şam Büyükelçiliğini yeniden açacak

Danimarka, Suriye'deki Büyükelçiliğini 2026 yılında yeniden açacağını duyurdu. Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen, büyükelçiliğin yeniden açılmasının Suriye'deki gelişmeleri daha iyi takip etme ve geri dönüşler konusunda işbirliğini artırma fırsatı sağlayacağını söyledi.

Danimarka, 14 yılın ardından 2026'da ülkesinin Şam Büyükelçiliğini yeniden açacağını duyurdu.

Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen, başkent Kopenhag'da Başbakan Mette Frederiksen, Savunma Bakanı Troels Lund Poulsen ve Göç ve Entegrasyon Bakanı Rasmus Stoklund ile düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Suriye'de 2012'den bu yana kapalı olan Danimarka'nın Şam Büyükelçiliği'nin bu yıl içerisinde yeniden açılacağını aktaran Rasmussen, "Büyükelçiliğin yeniden açılmasıyla Suriye'deki gelişmeleri olumlu yönde daha iyi takip edebiliriz. Ayrıca Suriye ile geri dönüşler konusunda da işbirliğini artırmak istiyoruz." dedi.

Rasmussen, Kasım 2025'te de Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile Şam'da bir araya gelmişti.

Kaynak: AA / Lejla Biogradlija - Güncel
