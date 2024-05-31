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Dammam'a giden kargo uçağı Sabiha Gökçen'e acil iniş yaptı

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İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, LUXEMBOURG-Dammam seferini yapan kargo uçağı iniş takımlarında meydana gelen arıza nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'na acil iniş yaptı.

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, LUXEMBOURG-Dammam seferini yapan kargo uçağı iniş takımlarında meydana gelen arıza nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'na acil iniş yaptı.

Özel bir kargo şirketine ait LX-VBC kuyruk tescilli Luxembourg-Dammam seferini yapan Boeing B748 tipi uçağın iniş takımlarında sorun meydana geldi. Bunun üzerine uçağın pilotu, Sabiha Gökçen Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesi'yle irtibata geçerek acil iniş için izin istedi. Bunun üzerine aprando ARFF (Hava Kurtarma ve Yangınla Mücadele) ekipleri hazır bekletilirken, havalimanı bir süre uçuşlara durduruldu. Kargo uçağı saat 22.45'de inişini sorunsuz gerçekleştiren, herhangibir olumsuzluk yaşanmadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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