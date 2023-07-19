Damatla tartışan fotoğrafçı ailesi düğün evini basarak 2 kişiyi öldürdü

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde düğünde damatla tartıştıktan sonra, gece saatlerinde düğün evini basarak 2 kişiyi öldüren, 4 kişiyi de yaralayan fotoğrafçı aileden Muhammet Yerlikaya (19) ve Eyüpcan Yerlikaya (22) tutuklandı. Babaları Bülent Yerlikaya (53) ile diğer kardeşleri C.Y. (16) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde düğünde damatla tartıştıktan sonra, gece saatlerinde düğün evini basarak 2 kişiyi öldüren, 4 kişiyi de yaralayan fotoğrafçı aileden Muhammet Yerlikaya (19) ve Eyüpcan Yerlikaya (22) tutuklandı. Babaları Bülent Yerlikaya (53) ile diğer kardeşleri C.Y. (16) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 16 Temmuz gecesi düğün fotoğrafçısı Bülent Yerlikaya'nın oğlu Muhammet Yerlikaya, düğünde damat Güven Esen ile tartıştı. Düğünün sonlanmasının ardından Muhammet Yerlikaya ile telefonda konuşan damat, uzlaşma sağlamak için Muhammet Yerlikaya'yı Orhangazi Mahallesi 232'nci Sokak'taki düğün evine davet etti. Fotoğrafçı Bülent Yerlikaya, oğulları Eyüpcan Yerlikaya, Muhammet Yerlikaya ve C.Y. ile birlikte adrese gitti. Burada taraflar arasında yeniden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Muhammet Yerlikaya, araçlarındaki tabancayı alarak damat ve ailesine doğru ateş etti. Olayda, damat Güven Esen, babası Abdurrahman Esen, kardeşi Abdullah Esen, amcası İdris Esen, arkadaşı Ömer Torun ve ailenin komşusunun 9 yaşındaki oğlu B.G. yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan, damadın amcası İdris Esen ve arkadaşı Ömer Torun hayatını kaybetti.