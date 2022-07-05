Damat Tween'den Kurban Bayramı'nda sürpriz seçenekler

Damat Tween, Kurban Bayramı'nda da sürpriz seçenekler sunuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, mevsimin en güzel tonları; keten gömlekler, tekno kumaşlı takım elbiseler ve örme sneaker'lar üzerinde hayat bulurken, erkek giyiminde bu bayramda da ihtiyaç duyulan tüm şıklık seçenekleri Damat Tween mağazalarında yer alıyor.

Damat Tween'in 2022 ilkbahar/yaz sezonu ve 2022-2023 sonbahar/kış sezonu ürünlerinden 5 bin TL ve üzeri alışveriş yapan tüm müşterilere 500 TL indirim hediye ediliyor. Mevcut satış fiyatlarında geçerli olan indirim ayrıcalığı için son tarih 31 Temmuz olarak belirlendi.

Sürdürülebilir ve geleceğe duyarlı Damat Tween koleksiyonlarına Damat Tween mağazalarından, damattween.com adresinden ve Damat Tween mobil uygulamasından ulaşılabiliyor.