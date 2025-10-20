Damal'da Değişim Başladı: Başkan Çamlıyurt Projeleri Tanıttı

Damal Belediye Başkanı Kemal Çamlıyurt, ilçede yapılan projeleri anlattı.

Çamlıyurt, gazetecilere yaptığı açıklamada, Damal'da artık değişimin başladığını söyledi.

Özellikle son üç ayda yapılan projelerle ilçenin çehresini değiştirdiklerini belirten Çamlıyurt, "Halk ekmek fabrikası, Atatürk Eğitim ve Gelişim Merkezi ve şimdi de yapımı tamamlanmak üzere olan Damal Halk Lokantası. Bunlar sosyal belediyeciliğin en somut örnekleri olarak öne çıkıyor. Bu projeler Damal'ın geleceğine atılmış kalıcı adımlardır. Bizim hiçbir şeye ihtiyacımız yok, ihtiyacımız olan tek şey çalışkan olmak. Atatürk'ün bu sözü, yaptığımız her işin özüdür. Damal'da üretmek, paylaşmak ve birlikte büyümek için gece gündüz çalışıyoruz." dedi.

Çamlıyurt, Damal Halk Lokantası'nı 29 Ekim'de açmayı planladıklarını bildirdi.