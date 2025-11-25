Haberler

Damal'da Bir Adamın Kurdu Besleme Anı

Güncelleme:
Ardahan'ın Damal ilçesinde yaşayan Mutlu Cenkeri, yol kenarında karşılaştığı kurdu elleriyle besledi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Damal ilçesinde yaşayan Mutlu Cenkeri, Hanak–Damal kara yolu üzerinde otomobille seyir halindeyken mola verdi. Aracından inen Mutlu Cenkeri, araziden kendisine doğru yaklaşan kurdu gördü. Cenkeri, elindeki ekmekleri kurdun önüne attı. Bir süre bekleyen kurt verilen ekmekleri yedi. Birkaç gün sonra aynı noktaya giden Cenkeri, kurdun tekrar yanına kadar geldiğini görünce o anları görüntüledi. Cenkeri'nin elinden aldığı ekmekleri yiyen kurt, bir süre beslendikten sonra bölgeden uzaklaştı.

