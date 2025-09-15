Damal'da 3 Düzensiz Göçmen Yakalandı
Ardahan'ın Damal ilçesinde, yasa dışı yollarla yurda giren 3 Pakistan uyruklu düzensiz göçmen jandarma tarafından yakalandı. Operasyon sırasında, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen A.M. de tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, düzensiz göçmen kaçakçılığını önlemek amacıyla çalışma yürüttü.
Damal-Posof-Türkgözü kara yolunda düzenlenen operasyonda, 3 Pakistan uyruklu düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçılığı yaptığı öne sürülen yabancı uyruklu şüpheli A.M. yakalandı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.M. tutuklandı.
Düzensiz göçmenler ise işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.