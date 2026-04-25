Damadının tabancayla vurduğu kayınpeder öldü

ANKARA'nın Mamak ilçesinde, Murat Güven'in tabancayla ateş edip yaraladığı kayınpederi Muharrem Güven, hastanede hayatını kaybetti.

Muharrem Güven, aynı zamanda akrabası da olan damadı Murat Güven'in şiddet uyguladığını iddia ettiği kızını bir süre önce kendi evine götürdü. Murat Güven, dün öğle saatlerinde sokakta kayınpederi Muharrem Güven ile karşılaşınca aralarında bu yüzden tartışma çıktı. Murat Güven, üzerindeki tabancayla kayınpederine ateş etti. Muharrem Güven'in yanındaki oğlu da Murat Güven'i bıçakla yaraladı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, Muharrem Güven'in oğlu polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

TOPRAĞA VERİLDİ

Karnından yaralandığı belirlenen Muharrem Güven, kaldırıldığı hastanede, sabaha karşı doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Güven'in cenazesi, ailesi tarafından teslim alınıp öğle vakti, Ortaköy Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Baldırından bıçaklanan Murat Güven'in tedavisi sürerken, Muharrem Güven'in oğlunun da gözaltındaki işlemlerine devam ediliyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İstanbul'da 100 bin TOKİ konutu sahibini buluyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

İstanbul'da binlerce kişinin beklediği an geldi! Erdoğan kürsüde
Altın fiyatlarında 5 hafta sonra bir ilk

Altında 5 hafta sonra bir ilk
Adalet Bakanlığı, 638 faili meçhul dosyayı yeniden incelemeye aldı

Türkiye'nin karanlık dosyaları açılıyor! İşte ilk sıradaki il
Türk bayraklı tişörtle video çeken Rus yazardan Putin için olay sözler

Türk bayraklı tişörtle video çekti! Ülkeyi karıştıran sözler

Bu mesaj kime? İbrahim Tatlıses'in kızından şifreli paylaşım

Bu mesaj kime? İbrahim Tatlıses'in kızından şifreli paylaşım
Altın fiyatlarında 5 hafta sonra bir ilk

Altında 5 hafta sonra bir ilk
ABD'den Barzani ailesine darbe! Lüks malikane için harekete geçtiler

ABD'den Barzani ailesine darbe! Lüks malikane için harekete geçtiler
Belediye başkanı, yaptırdıkları Atatürk büstünü böyle övdü: Hiçbir yerde yok

Yaptırdıkları Atatürk büstünü böyle övdü: Hiçbir yerde yok