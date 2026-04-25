Damadının tabancayla vurduğu kayınpeder öldü

ANKARA'nın Mamak ilçesinde, Murat Güven'in tabancayla ateş edip yaraladığı kayınpederi Muharrem Güven, hastanede hayatını kaybetti.

Muharrem Güven, aynı zamanda akrabası da olan damadı Murat Güven'in şiddet uyguladığını iddia ettiği kızını bir süre önce kendi evine götürdü. Murat Güven, dün öğle saatlerinde sokakta kayınpederi Muharrem Güven ile karşılaşınca aralarında bu yüzden tartışma çıktı. Murat Güven, üzerindeki tabancayla kayınpederine ateş etti. Muharrem Güven'in yanındaki oğlu da Murat Güven'i bıçakla yaraladı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, Muharrem Güven'in oğlu polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

TOPRAĞA VERİLDİ

Karnından yaralandığı belirlenen Muharrem Güven, kaldırıldığı hastanede, sabaha karşı doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Güven'in cenazesi, ailesi tarafından teslim alınıp öğle vakti, Ortaköy Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Baldırından bıçaklanan Murat Güven'in tedavisi sürerken, Muharrem Güven'in oğlunun da gözaltındaki işlemlerine devam ediliyor.

