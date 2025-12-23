Haberler

"Daltonlar Suç Örgütü" Davası Duruşmasında Yaşanan Arbedeye Soruşturma Başlatıldı

Güncelleme:
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Daltonlar Suç Örgütü davasının karar duruşmasında sanıklar ve jandarma ekipleri arasında çıkan arbede sonrası soruşturma başlattı. Sanıkların jandarma personeline fiziki saldırıda bulunduğu ve kamu malına zarar verdiği belirtildi.

(İSTANBUL) Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, "Daltonlar Suç Örgütü" davasının Marmara Cezaevi Yerleşkesi içerisinde bulunan 1 No'lu salonda görülen karar duruşmasında, jandarma ekipleri ve sanıklar arasında çıkan arbede üzerine "kamu görevlisine görevini yaptırmamak için direnme" ve "kamu malına zarar verme" suçlarından soruşturma başlatıldığını duyurdu

İtalya'da tutuklu bulunan Barış Boyun'un lideri olduğu suç örgütünün İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Marmara Cezaevi Yerleşkesi içerisinde bulunan 1 No'lu duruşma salonunda görülen 363 sanıklı davanın dün görülen karar duruşmasında jandarma ekipleri ve sanıklar arasında kavga çıktı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı konuya ilişkin, "kamu görevlisine görevini yaptırmamak için direnme" ve "kamu malına zarar verme" suçlarından soruşturma başaltıldığını duyurdu. Başsavcılık açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Jandarma personeline yönelik olarak bir kısım sanık tarafından fiziki saldırıda bulunulduğu"

"22.12.2025 tarihinde Marmara Cezaevi Yerleşkesi içerisinde bulunan 1 No'lu duruşma salonunda, İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülmekte olan 363 sanıklı ve kamuoyunda 'Daltonlar Suç Örgütü Davası' olarak bilinen yargılamada, kararların açıklanması sırasında, duruşmanın düzen ve güvenliğini sağlamakla görevli jandarma personeline yönelik olarak bir kısım sanık tarafından fiziki saldırıda bulunulduğu, ayrıca kamu malına zarar verildiği tespit edilmiştir.

Meydana gelen olay üzerine, Cumhuriyet Başsavcılığımız Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından 2025/154324 soruşturma numaralı dosya kapsamında; Türk Ceza Kanunu'nun 265. maddesinde düzenlenen 'Kamu Görevlisine Görevini Yaptırmamak İçin Direnme' ve 152. maddesinde düzenlenen 'Kamu Malına Zarar Verme' suçları yönünden derhal adli soruşturma başlatılmıştır.

Soruşturma işlemleri titizlikle sürdürülmektedir."

Kaynak: ANKA / Güncel
