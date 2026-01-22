Türk dalgıç su altında 36 saat kalarak dünya rekoru kırma peşinde

Dalış eğitmeni ve rehber dalıcı Mazlum Kibar, su altında 36 saat kalarak dünya rekorunu kırmayı hedefliyor.

Saros Körfezi'nde mart ayında rekor denemesi gerçekleştirmeyi planlayan 32 yaşındaki Kibar, İzmit Körfezi'nde deneme dalışı gerçekleştirdi.

Karamürsel Su Sporları ve Dalış Spor Kulübü (KARSAD) önündeki iskeleden dalış yapan Kibar, 13 saat 11 dakika su altında kaldı.

Cem Karabay'a ait 30 saat 20 dakikalık "En Uzun Süre Soğuk Denizde Yaşama" rekorunu 36 saatle geçmeyi hedefleyen Kibar, gerçekleşmesi durumunda başarısını 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'ne armağan etmek istiyor.

Deneme dalışını izleyen KARSAD Başkanı Zeki Şirinoğlu ve dalgıçlar da Kibar'a başarı dileklerini iletti.

"Ülkemize rekorlar kazandırmaya niyetliyiz"

Mazlum Kibar, AA muhabirine, 2011'de yılında dalışa başladığını söyledi.

Kibar, "su altında en uzun yaşayan insan olmayı" hayal ettiğini dile getirerek, "Bu alanla ilgili farklı kategoride rekorlar var, soğuk suda, kapalı ortamda, gölde, normal su sıcaklığında... Sırasıyla bunların hepsini rekor olarak kırıp suyun altında en uzun süre yaşayan insan olarak her alanda bu ünvanı almaya karar verdim." diye konuştu.

Deneme dalışında 13 saat 11 dakika su altında kaldığını belirten Kibar, dalışta su altındaki yaşama uyum sağlama adına canlılar ne yapıyorsa onu yapmaya çalıştığını anlattı.

Kibar, su altında beslenme ihtiyacını nasıl karşılayacağından bahsederek, "Karadan içine gıda doldurulacak, ben de aşağıda tam yüz maskemi takarak beslenme yapabileceğim. Şartlar el verirse soğuk su alanındaki rekor denemesini Saros Körfezi'nde yapmayı planlıyoruz.

Bu 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümü şerefine o rekoru kırmış olacağız. Daha sonra kapalı ortamda 192 saat olan dünya rekorunu, 240 saatte yani 10 gün hedefliyoruz. Göl rekoru olan 120 saati 150 saate çıkararak rekor kırmak istiyoruz. Normal deniz su sıcaklığında 145 saat rekorunu da 150 saatte çıkarmayı düşünüyoruz. Allah bize güç kuvvet verdikçe bunları ülkemize kazandırmaya niyetliyiz." ifadelerini kullandı.